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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيرو: مقتل وإصابة 18 شخصا على الأقل جراء تحطم حافلة في منحدر

تحطم حافلة
تحطم حافلة
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أعلنت السلطات المحلية في بيرو مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من خمسة آخرين بجروح خطيرة اثر حادث تحطم حافلة في منحدر على طريق في جبال الانديز.
وقالت السلطات -حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن الحادث وقع صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو 50 راكبا من مدينة /فيلكاشوامان/ في الأنديز إلى العاصمة /ليما/ وسقطت الحافلة على بعد 200 متر في منطقة /هوانكافيليكا/ الأنديزية في جنوب شرق البلاد.
ومن جانبه أكد شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا دون الإفصاح عن هويته أن ثمة 13 قتيلا و5 إصابات خطرة جراء هذا الحادث، وتوجه رجال الشرطة وعناصر الإطفاء لموقع الحادث لانتشال جثث الضحايا الذين كان بينهم أطفال وتم نقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.
يذكر أن حوادث الطرق شائعة في البيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة في القيادة وسوء صيانة الطرق.

بيرو جبال الأنديز تحطم حافلة