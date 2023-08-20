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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية

مسيرة
مسيرة
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 أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إصابة 5 أشخاص، جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب غرب موسكو.
وأشار ستاروفويت، في صفحته عبر "تيلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن مسيرة أوكرانية اصطدمت بسقف محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح.
وأضاف أن الخدمات الخاصة تعمل حاليا في مكان الحادث، مؤكدا أنه يتم تحديد ملابسات الاعتداء.
 

كورسك مسيرة أوكرانية