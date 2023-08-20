25 مقاتلة صينية تعبر خط الوسط لمضيق تايوان

الأحد 20/أغسطس/2023 - 08:56 ص

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد عبور 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية خط الوسط لمضيق تايوان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت تجري فيه الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أن من بين المقاتلات التي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان طائرات من طراز "سو-30" و"جيه-11".

وكانت الصين أجرت تدريبات عسكرية جوية وبحرية حول تايوان أمس السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.