«واشنطن بوست»: قد تواجه الولايات المتحدة مشاكل في تجديد ترسانتها بسبب أوكرانيا

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنهم قد يواجهون مشاكل في تجديد مخزونات الذخيرة التي أصبحت فارغة بسبب عمليات التسليم الجارية لأوكرانيا.

وقال أحد المصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن التحديات التي تواجه الوزارة لا تقتصر على تسريع الإنتاج على المدى القصير، لتجنب الموقف الذي يعقب فيه الازدهار في الإنتاج، سيحتاج البنتاجون إلى "الحفاظ على المشتريات عند مستوى أعلى لفترة أطول حتى لا تمتلك الولايات المتحدة إمدادات كافية فحسب، بل تمتلك أيضا قاعدة تصنيعية وصناعية مناسبة، قادرة على تلبية الطلبات".

وقال مصدر آخر في البنتاجون للصحيفة: "نريد أن نضمن أن نتمكن من لفت انتباه الحكومة والحلفاء والشركاء إلى ضرورة الحفاظ على ارتفاع الطلب باستمرار على هذه الأسلحة".

كما أوضح مساعد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، كاميل غراند، أن العديد من الدول الأعضاء في الحلف أجبرت على "تعلم الإنتاج الضخم للذخيرة من جديد".

وقال: "إنه لأمر جيد وممتع أن ندرك أنه في غضون خمس سنوات سنكون قادرين على زيادة الإنتاج وتجديد المخزونات. لكن أوكرانيا الآن تعاني من نقص، وسوف نواجه مشكلة".

وكتبت الصحيفة أن مشكلة واشنطن يمكن أن تتمثل في نقص "المواد الأساسية اللازمة لإنتاج الأسلحة"، مشيرة إلى "النقص العالمي في الكيماويات والمتفجرات".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، إنه طالما أن الولايات المتحدة لديها مخزون كاف من المتفجرات، ولكن مع إنتاج المصانع المزيد من القذائف، فإنها "ستحتاج إلى إنتاج إضافي من الوقود الدافع والمتفجرات".