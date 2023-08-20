اليوم.. استئناف شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين جنيه لشركة روتانا

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب، إنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.