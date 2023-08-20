قوات كييف تشكو من عجز طائراتها وتدميرها من قبل الجيش الروسي

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، نيكولاي أوليشوك، إن الطائرات الأوكرانية هزمت من قبل القوات الروسية فور انطلاقها من مدرجات المطارات.

وأضاف أوليشوك في مقابلة متلفزة: "بمجرد خروج طائراتنا من المطار ستكون قد دخلت منطقة الخطر وقد يتم تدميرها فورا، فطائراتنا تقصف يوميا من الأرض ومن الجو".

وأضاف: "عندما توجه طائراتنا أي ضربات يتم استهدافها بشكل سريع ومتواصل، وخلال جميع المهمات يضطر طيارونا لمواجهة ما بين خمس إلى تسع طائرات روسية بمختلف الأنواع".

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10من أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الأوكراني الإرهابي على جسر القرم، حيث يتم استهداف مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية.

ولم يبق الغرب في مستودعاته نوعا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.