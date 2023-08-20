بمشاركة مبابي وديمبلي.. باريس سان جيرمان يواصل نزيف النقاط أمام تولوز

واصل فريق باريس سان جيرمان، نزيف النقاط في الموسم الجديد من بطولة الدوري الفرنسي، بالتعادل مع تولوز بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب دي تولوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة «ليج 1» لموسم 2023-2024.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق ركلتي جزاء، حيث افتتح كيليان مبابي التهديف للبي إس جي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل زكريا أبو خلال لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 من عمر المواجهة.

وتواجد مبابي على مقاعد البدلاء، بعد تهدئة الأجواء بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول مستقبله في حديقة الأمراء، حيث تعد هذه هي أول مرة يدخل مبابي قائمة سان جيرمان خلال الموسم الجاري بعد عودته لتدريبات الفريق، عقب تصالحه مع إدارة النادي في الأيام الأخيرة.

وشارك مبابي في المباراة كبديل في الدقيقة 51 بدلًا من زميله لي كانج إن، وهي نفس الدقيقة التي شارك بها الجناح عثمان ديمبلي في اللقاء حيث كان هو الآخر يجلس احتياطيًا، بعد تعاقد النادي الباريسي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد يمتد حتى صيف 2028، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وفقد سان جيرمان نقطتين أخرتين، بعدما استهل مشوار رحلة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي باعتبار بطل الموسم الماضي، بالتعثر أمام لوريان في الجولة الافتتاحية وذلك بالتعادل سلبيًا.

وأصبح في رصيد باريس سان جيرمان نقطتين، احتل بهما المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي تولوز ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط.