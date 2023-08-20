تعيين رؤساء أقسام بكليات التمريض والفنون الجميلة والتربية الفنية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، وذلك استكمالًا للقرارات التي سبق وأن أعلنت، وحرصًا على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجاءت قرارات التعيين كالتالي:

- د. صفاء محمد عبد الرحمن يحيى.. الإشراف على قسم إدارة التمريض.. بكلية التمريض.

-.د./ إقبال عبد الرحيم إمام أحمد.. رئيسًا لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض.

-.د/ يسرية السيد حسين حنفي.. للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض.

-.د./ إنشراح رشدي محمد.. رئيسًا لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض.

- د. أماني عنتر محمد علي.. رئيسًا لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض.

-.د./ إيمان سيد مسعود سيد رئيسًا لقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض.

- د. منى ثابت عبد الباسط عبد الله.. الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.

-.د/ إيهاب عبد الله يوسف سيد.. رئيسًا لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

-.د/ إسماعيل أحمد عبد الله عامر.. رئيسًا لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة.

-.د/ سهير عبد الرحيم أبو العيون.. رئيسًا لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.

-.د/ عبير غريب عبد الله إبراهيم.. رئيسًا لقسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الفنون الجميلة.

-.د/ نسرين إسماعيل محمد توفيق.. رئيسًا لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

-.د/ عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد.. رئيسًا لقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة.

- د. ليالي عبادة أحمد عبادة.. رئيسًا لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، وفقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.