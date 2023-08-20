طرابزون سبور يخسر من جالطة سراي.. وتريزيجيه يغادر اللقاء على نقالة

تلقى فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خسارة من مضيفه جالطة سراي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب تورك تيليكوم أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي 2023-2024.

وتواجد تريزيجيه في تشكيل طرابزون سبور الأساسي، قبل أن يغادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 51، ليترك الملعب على نقالة بعد تدخل عنيف من لاعب جالطة سراي.

تريزيجيه

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه، للمباراة الثانية على التوالي بالموسم الجديد من بطولة الدوري التركي، حيث بدأ في المباراة الافتتاحية أمام أنطاليا سبور، والتي فاز بها رفاق جناح المنتخب الوطني بهدف للا شيء.

وانتهت المباراة بفوز جالطة سراي بهدفين دون رد، سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

وبهذا الخسارة، احتل طرابزون سبور، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي وفي رصيده 3 نقاط، فيما وصل رصيد جالطة سراي إلى 4 نقاط في المركز الثالث.