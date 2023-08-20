4 أسباب وراء تقديم مجلس الزمالك استقالة جماعية من إدارة النادي

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب التقدم باستقالة جماعية من رئاسة النادي، بعد إعلان أحمد مرتضى منصور، استقالته من عضوية مجلس الإدارة والقيام بأعمال الرئيس.

ونجحت «البوابة نيوز»، في الحصول على صورة من بيان استقالة مجلس الزمالك بالكامل، وأكد مصدر بالزمالك، أن الاستقالة الجماعية سيتم تقديمها بشكلِِ رسمي، اليوم الأحد، إلى وزارة الشباب والرياضة، وتأتي أسباب استقالة مجلس الإدارة الجماعية على النحو التالي:

أولا: تم حبس وعزل رئيس النادي المنتخب في سابقة هي الأولى في المجال الرياضي

ثانيًا تم الحجز على أرصدة النادي مما أدى إلى شلل تام في مفاصل النادي مما أثر على سوء النتائج وتأثر الفرق الرياضية والعاملين بالنادي.

ثالثًا: اعتذر رئيس مجلس الإدارة آثرًا المصلحة العامة للنادي على مصلحته الشخصية واعتذار عن استمراره في منصبه حتى تحل مشكلة الجوازات إلا أن الأخرى لم تستجب.

رابعًا: قام المجلس ممثلًا في القائم بالأعمال رئيس النادي بالدعوة إلى لم الشمل إلا أنه فوجيء بعد الاستجابة ورفض تلك المبادرة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة، بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، بشكل مؤقت لحين الدعوة لعقد انتخابات في أقرب جمعية عمومية.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.