«دعبس»: ثنائي الزمالك يقتربان من الإعارة لفريق سموحة

أكد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل أن ثنائي الفريق حمدي علاء ومحمود شبانة يقتربان من الانضمام لسموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشار على أن ثنائي الفريق الأبيض على وشك الانضمام لسموحة لكن الوضع حاليا أن مجلس الإدارة رحل بالكامل ولا نعلم ما يحدث خلال الأيام القادمة.

وتابع، أتمنى الخلافات والصراعات تنتهي داخل الزمالك، لأن النادي يتأثر كثيرًا ويتراجع بسبب الأزمات.

وأوضح، أن مجموع ديون الزمالك في الألعاب الجماعية يصل إلى٣٠ مليون وهناك ترحيب من الاتحادات المختلفة السلة والطائرة بجدولة الديون.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات أول سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.