حقيقة عرض الـ10 مليون دولار لضم زيزو نجم الزمالك

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض مالي بقيمة 10 مليون دولار من أحد أندية السعودية لضم أحمد سيد زيزو.

ونفى مصدر داخل نادي الزمالك، وصول عرض مالي بقيمة 10 مليون دولار، مؤكدًا أن عرض الشباب السعودي وصل بدون قيمة مالية ولمعرفة رغبة مجلس الزمالك في التخلي عن اللاعب من عدمه.

ويرغب زيزو في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي خاصة بعد انضمام نجوم العالم لأندية الدوري السعودي.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات أول سبتمبر المقبل، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

يقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ