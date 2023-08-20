بعد استقالته| «دعبس»: اتفقنا مع «فتوح» على تجديد عقده 3 مواسم

أكد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل منذ ساعات قليلة، أن مجلس الإدارة اتفق في الأيام الماضية مع أحمد فتوح على كافة تفاصيل تجديد عقده، والذي سيكون لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأضاف دعبس في تصريحات إعلامية، الحجز على أرصدة الزمالك منع مجلس الإدارة من منح فتوح مستحقاته المتأخرة والحصول على مقدم تعاقد عقده الجديد.

وأشار، الزمالك يمر بمشاكل كبيرة مالية وإدارية والنادي يحتاج لمجلس إدارة مستقر يكمل مدته حتى النهاية.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات أول سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

يقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ