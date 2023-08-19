ننشر بيان استقالة مجلس إدارة الزمالك بالكامل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تدمه بالاستقالة من إدارة النادي، بعد إعلان أحمد مرتضى منصور، استقالته من عضوية مجلس الإدارة والقيام بأعمال الرئيس.

ونجحت “البوابة نيوز”، في الحصول على صورة من بيان استقالة مجلس الزمالك بالكامل، وأكد مصدر بالزمالك، أن الاستقالة الجماعية سيتم تقديمها بشكل رسمي غدًا الأحد إلى وزارة الشباب والرياضة.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عن أسباب استقالته في بيان مطول على النحو التالي.. طالع البيان: https://www.albawabhnews.com/4858340

ومن المقرر أن يتولى لجنة ثلاثية إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت لحين الدعوة لعقد انتخابات في أقرب جمعية عمومية.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.