ريال مدريد يهزم ألميريا بالدوري الإسباني في ليلة تألق بيلينجهام

حقق فريق ريال مدريد فوزه الثاني على التوالي في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإسباني بعد سحقه مضيفه ألميريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألعاب البحر المتوسط، في إطار في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح ألميريا أهداف المباراة عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة 3، وتمكن جود بيلينجهام من إدراك التعادل في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل توني كروس هدفا في الدقيقة 47 ولكن ألغاه حكم المباراة ليعود بيلينجهام ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 60، واختتم فينيسيوس جونيور أهداف الملكي في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، ارتقى ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 6 نقاط بالتساوي مع فالنسيا، فيما يقبع ألميريا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا مهما في الجولة الأولى بثنائية دون رد أمام أتلتيك بلباو بتوقيع رودريجو وجود بيلينجهام.