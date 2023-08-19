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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يهزم مانشستر يونايتد بثنائية ويرسله للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي

توتنهاو ومانشستر
توتنهاو ومانشستر يونايتد
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فاز فريق توتنهام على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تقدم توتنهام عن طريق باب سار في الدقيقة 49، وجاء الهدف بعد كرة عرضية من ديان كولوسيفسكي، وأبعدها دفاع مانشستر يونايتد بشكل خاطئ، فوصلت إلى ماتا سار ليسدد ويسجل التقدم لتوتنهام.

وأحرز توتنهام هدفا ثانيا في الدقيقة 83 من نيران صديقة بعد كرة عرضية من بريسيتش قابلها بن ديفيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع مارتينيز مارتينيز لتهز شباك مانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز، ارتقى توتنهام للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط ليحتل المركز العاشر.

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