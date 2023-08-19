بعد استقالة جماعية لمجلس الإدارة.. من يتولى رئاسة الزمالك؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بالاستقالة من إدارة النادي، بعد إعلان أحمد مرتضى منصور، استقالته من عضوية مجلس الإدارة والقيام بأعمال الرئيس باستقالته.

ويتولى إدارة نادي الزمالك المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي وفقًا للائحة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة، بتعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، بشكل مؤقت لحين الدعوة لعقد انتخابات في أقرب جمعية عمومية.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عن أسباب استقالته في بيان مطول على النحو التالي.. طالع البيان: https://www.albawabhnews.com/4858340

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.