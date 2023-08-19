في بيان رسمي.. ألعاب القوى يوضح أسباب عدم مشاركة بسنت حميدة في بطولة العالم

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين بيان لتوضيح الأسباب الحقيقية التى أدت لعدم مشاركة لاعبة منتخبنا الوطني بسنت حميدة رغم سفرها مع البعثة إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم.

وجاء نص البيان كالتالي:

بخصوص مشاركة بطلتنا اللاعبة بسنت حميدة فى بطولة العالم لألعاب القوى للكبار المقامة حاليا بمدينة بودابست بالمجر.

لن تشارك بطلتنا بسنت حميدة فى سباق 200متر عدو ببطولة العالم وذلك لتعرضها للإصابة بالعضلة الضامة بعد وصولها إلى المجر مع بعثة المنتخب المشاركة بالبطولة.

وتابع البيان: تم التواصل مع اللجنة الطبية للبطولة للكشف عليها وتم نقلها الى المستشفى الرسمى التابع للبطولة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتى اتضح منها وجود تمزق بالعضله الضامة من الدرجة الثانية وبعد التشاور بين المسئولين عن بعثة المنتخب المشاركة ببطولة العالم والأطباء باللجنة الطبية بالبطولة وكذلك تم التواصل مع رئيس اللجنة الطبية للاتحاد دكتور مجدى الصباغ بمصر لاتخاذ القرار بمشاركة اللاعبة بالبطولة من عدمه".

واختتم البيان: تم اتخاذ قرار عدم مشاركتها بسبب الإصابة حرصا عليها من تفاقم الإصابة.