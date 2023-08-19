خلال زيارته للنيجر.. وفد مجموعة "إيكواس" يلتقي الرئيس المخلوع محمد بازوم

التقى أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، خلال زيارتهم إلي النيجر، اليوم السبت، بالرئيس المخلوع محمد بازوم.

ووفق إذاعة "RFI"، فإن اللقاء مع بازوم حضره الرئيس النيجيري الأسبق الجنرال عبد السلام أبو بكر، الذي يرأس الوفد، وأيضا رئيس الحكومة التي شكلها الانقلابيين علي الأمين زين.

ولفتت الإذاعة إلى أنه لم تكن هناك مناقشات جادة في الاجتماع، وجاء ممثلو "إيكواس" في المقام الأول للتعرف على ظروف احتجاز محمد بازوم.

وقال مصدر في "إيكواس"، إن بازوم "معنوياته مرتفعة". وأكد صحفي في وكالة الأنباء النيجرية حصول اللقاء في القصر الرئاسي.

وبدأ الوفد عمله بلقاء مع الانقلابيين بقيادة اللواء عبد الرحمن التشياني، وطالب أعضاء الوفد بإعادة النظام الدستوري في البلاد.