أحمد مرتضى منصور يتقدم باستقالته من عضوية الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالته من عضوية نادي الزمالك، بعد أيام من تكليفه بالقيام بأعمال رئيس النادي.

كتب أحمد مرتضى، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “بسم الله الرحمن الرحيم .. السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين.. السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات.. السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة .. كل الحب والاحترام لكم جميعا.. لقد شرفت بعضوية مجلس اداراة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش.. ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا".

وتابع: “كنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز علي أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما ادي إلي إيقاف القيد ولقد أعتذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلي رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامي او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير".

وأضاف: “لكن للاسف لم تلقي مبادرة المستشار مرتضي منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز علي الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضي منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك".

وأردف: "في ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.. ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعاً لصالح النادي.. إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذين دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة".

واختتم: "لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي التي امتدت اكثر من 30 عام وتبعه شقيقي امير مرتضي الذي أعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الادارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمة منذ شهرين بعدم اشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة .. أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنية من تأجير بعض المحلات بالإضافة الي حوالي 900 الف دولار حوالي 32 مليون جنية. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.. ولعل بعد اعتذار مرتضي منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات".