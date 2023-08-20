إزالة 9 حالات تعدِِ وحملات نظافة ورصف بعدد من مدن كفر الشيخ

شهدت، عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منها الرياض وسيدي سالم والحامول والبرلس، وبلطيم، وكفر الشيخ، عدد من الحملات المتنوعة منها إزالة 9 حالات تعدي، وأعمال نظافة، ورفع كفاءة رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، والرصف بالأنترلوك، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المتعددة للمواطنين، واستمرار أعمال النظافة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال القافلة الطبية بقرية زبيده البحرية التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور محمود بدير أبو غنيمة، رئيس القرية.

وأكمل خلف الله، إزالة حالة تعدى على الارض الزراعية بعزبة محمود التابعة للوحدة المحلية لقرية برية لاصيفر وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، وتابع أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، كما عقد الاجتماع التنفيذي بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوحدة المحلية بسيدي سالم، لمناقشة بعض القرارات والتى تمت الموافقة عليها من قبل الحاضرين من التنفيذيين بالمركز والمدينة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال صيانة الجزء المتهالك بالرافد الدولى بنطاق قرية أبوريا، حرصا على الحياة المارة، وجاري استكمال الهيئة العامة لأعمال الصيانة.مشددا على مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، وتابع عيسى، حملات إزالة 3 حالات تعدى على الارض الزراعية على مساحة 400 متر بقرى أم سن التابعه للوحده المحليه لمركز ومدينة الرياض، بحضور نهله الشبعان، نائب رئيس المدينة، ومحمد الوحش، رئيس قرية أم سن.

وأكد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أن أعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وأعمال النظافة والتطوير بالطريق العام، ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع أبو شريف، أعمال تطوير وتجميل الميادين وطلاء البلدورات، ضمن أعمال خطة رفع كفاءة ميادين وشوارع المدينة، وتشمل تركيب بلاط الانترلوك وطلاء البلدورات، كما وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تم إزالة الحملات على التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، فتمكنت من إزالة سور بالطوب الأبيض على مساحة 250م بناحية زراعة 9 على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية غرب تيرة، بفك شدة خشبية على الأرض الزراعية بسكنه القاضي جمعية زوبع بقرية خمسة الطرفاية على مساحة 150 م، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 150م بقرية أبو منيسي.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية الخادمية، تم ردم حفر قواعد من المهد، وإيقاف الأعمال وتسليم الأرض لجهة الولاية، كما جرى فك شدة خشبية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحى غرب كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة، وأعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع،وميادين المدينة، بما يساهم،فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

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