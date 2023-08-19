تعرف علي تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني

يمر علينا اليوم السبت الموافق ١٩ أغسطس الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني ،وتحتفل دول العالم هذا العام باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتوازي مع الذكرى السنوية العشرين للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق،

والعاملون في المجال الإنساني ليس لهم غاية سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، فهم يقفون جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها ويجلبون لهم الأمل.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة : في 19 أغسطس من كل عام يجتمعون لتكريم العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم الذين يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة بغض النظر عن الخطر أو المشقة. فالعاملون في المجال الإنساني يغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعياً لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم.



نبذة عن اليوم العالمي للعمل الإنساني

في 19 أغسطس عام 2003، أسفر هجوم على فندق القناة في بغداد بالعراق عن مقتل 22 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو

. وبعد مرور خمس سنوات اعتمدت الجمعية العامة قرارا بإعلان يوم 19 أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني في كل عام، ويركز اليوم العالمي للعمل الإنساني على موضوع ما، يتم من خلاله جمع الشركاء على نطاق النظام الإنساني للدفاع عن بقاء المتضررين من الأزمات ورفاهيتهم وكرامتهم، وللحفاظ على سلامة عمال الإغاثة وأمنهم.