سكرتير عام البحيرة يناقش التجهيزات النهائية والاستعداد للتدريب العملي المشترك «صقر 121».. صور

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماعا، ظهر أمس السبت، مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك بحضور العميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري للمحافظة؛ لمراجعة وتدقيق تقارير المديريات ونوتة المعلومات الخاصة بكل وحدة محلية، إستعدادًا للتدريب العملى المشترك "صقر 121" والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 26: 28 أغسطس الجاري.

وأكد السكرتير العام، على جاهزية المعدات المشاركة فى الاصطفاف، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بالدور المنوط لكل منهم أثناء فترة الاصطفاف، والتعاون والتنسيق التام بين مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والوحدات المحلية فى إنشاء معسكر الإيواء لإظهار مدى استعداد المحافظة وقوتها الحقيقية وقدرتها على مجابهة الأزمات الطارئة بشكل سريع وفعال.

كما أشار، إلى أن "صقر 121" هو تدريب عملي مشترك يحاكى سيناريوهات مختلفة للأزمات والكوارث وكيفية التغلب عليها بشكل جماعي ومنسق، موجهًا بضرورة مراعاة التسلسل المنطقي للأحداث ومناسبة التوقيت الزمني مع الإجراء المتخذ للتعامل مع الحدث.

ومن جانبه قام المستشار العسكري للمحافظة خلال الاجتماع بمراجعة وتدقيق بعض المعلومات الواردة فى تقارير الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الواردة بنوتة المعلومات.