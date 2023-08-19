وزارة العمل: تدريب مهني وتفتيش وتوعية لطرفي العملية الإنتاجية بالحقوق والواجبات في القاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنطقتي عمل السيدة زينب والمقطم، ضمن سلسلة الجولات التي بدأتها المديرية لمكاتب العمل التابعة لها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل منظومة العمل في التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وضمان سير العمل في سهولة ويسر..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه ترأس لجنة مشكلة من عادل العشيري مدير عام شئون المناطق، ووائل سالم مدير عام الشئون القانونية، ومحمود صقر مدير صندوق الطوارئ بالمديرية، وزيزي مصطفى مدير ادارة الرعاية،. وذلك بهدف التأكد من سير العمل علي الوجه الاكمل ومتابعة الخدمات المقدمة للجماهير، ومراجعة انشطة المكاتب من تفتيش العمل وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وكذلك الاعمال الإدارية، موضحاً أن العمل بالمنطقة يسير طبقاً للتعليمات واللوائح وانه سيتم متابعة جميع مناطق العمل التابعه للمديرية بشكل مستمر..

وأضاف مدير المديرية ان المكاتب التابعة للمديرية لديها خطط دورية تنفذ على مدار العام، يجري خلالها متابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى فيما يخص توفير فرص العمل ومعلومات سوق العمل، وكذلك التدريب المهني وبرامج المقدمة مجاناً للشباب، والتفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمنشآت، وتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف حول أحكام القانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين وذلك تحت اشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.

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