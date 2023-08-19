“شاومى” تعلن عن هواتف ذكية جديدة



أعلنت شاومي عن منتجاتها الجديدة في حدثها السنوي الذي أُقيم في الصين. تتضمن هذه الإصدارات الهاتف القابل للطي Xiaomi MIX Fold ٣ والروبوت CyberDog ٢ بالإضافة إلى العديد من الابتكارات الأخرى.

أثناء الحدث، قدم لي جون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، خطابه السنوي وشارك تجاربه ورؤيته للمستقبل. تم أيضًا الإعلان عن الفلسفة الأساسية لشركة Xiaomi للسنوات المقبلة.

يأتي هاتف Xiaomi MIX Fold ٣ كأحدث تطور في مجال الهواتف القابلة للطي. يمتاز هذا الجهاز بتصميم رفيع وخفيف الوزن، ويتمتع بأداء استثنائي وميزات مبتكرة تضمن تجربة استخدام فريدة في مجال الصور والأداء. يعد Xiaomi MIX Fold ٣ معيارًا جديدًا في عالم الهواتف القابلة للطي، مؤكدًا مكانة Xiaomi كشركة رائدة في هذا المجال. يتميز Xiaomi MIX Fold ٣ بتصميمه القابل للطي المبتكر الذي يجمع بين النحافة والمتانة، مما يقدم هاتفًا رقيقًا وقويًا في آن واحد. كما يتميز بنظام كاميرا رباعي يشمل عدسات بصرية من Leica لتجربة تصوير احترافية في هيكله الخفيف والنحيف. وبفضل المعالج Snapdragon ٨ Gen ٢ Leading Version والبطارية الضخمة بسعة ٤٨٠٠mAh، يقدم هاتف Xiaomi MIX Fold ٣ أداءً قويًا واستدامة طويلة. إلى جانب Xiaomi MIX Fold ٣.

تم الإعلان أيضًا عن هاتف Redmi K٦٠ Ultra، مما يوسع خيارات المستخدمين بمزيد من الأداء الممتاز. تعزز Xiaomi استثماراتها في التكنولوجيا بهدف خدمة البشرية.

