«بى تك» و«جوميا» تتحالفان لتعزيز التجارة الإلكترونية فى مصر

أعلنت شركة بي تك، المعروفة ببيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن إقامة شراكة استراتيجية مع منصة جوميا للتجارة الإلكترونية. تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق متجر بي تك الإلكتروني على منصة جوميا، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والعروض الشهرية الخاصة.

تسعى هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز وتسريع التحول الرقمي في قطاع التجزئة بمصر، وتقديم منتجات وخدمات تتناسب مع تطلعات واحتياجات المستهلكين في السوق المحلية.

وستسمح هذه الشراكة أيضًا بالاستفادة من العروض الحصرية لبي تك، مع ضمان وصول المشتريات بأمان وكفاءة من خلال خدمة التوصيل السريع والآمن.

صرّح محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، بأن هذه الشراكة مهمة جدًا وتمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع التجزئة بمصر.

ومن جانبه، اكد هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري لمجموعة جوميا، ان التعاون يعد فرصة لتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم.

تأتي هذه الشراكة في ضوء الازدياد الملحوظ في استخدام الإنترنت في مصر، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من ٥٠ مليون شخص، مما يجعل مصر تحتل مكانًا مميزًا في سوق التجارة الإلكترونية العالمي.

