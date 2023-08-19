"إنفيديا" تطلق باقة متخصصة لتجربة أداء ثورية فى عالم الألعاب الإلكترونية

كشفت شركة إنفيديا عن الحصول على باقة Overwatch ٢: Invasion Ultimate GeForce RTX ٤٠ Series عند شراء بطاقات الرسوم GeForce RTX ٤٠ Series للحواسيب المكتبية أو المحمولة. تشمل الباقة العديد من العروض المثيرة، منها قصص مهمات لعبة Overwatch ٢: Invasion، وجلدًا أسطوريًا للشخصية Vigilante Sojourn يمكن الحصول عليه بعد استكمال المهام، وفتح شخصية Sojourn بعد استكمال المهام.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الباقة بطاقة Premium Battle Pass و٢٠ تجاوز Battle Pass Tier Skips. تتضمن الباقة أيضًا جلدين أسطوريين آخرين: C-٤٥٥ Sharpshooter Cassidy Legendary Skin وK-٢٠٠٠ Blademaster Kiriko Legendary Skin بالإضافة إلى ٣,٠٠٠ نقطة Overwatch. تعتبر تقنية NVIDIA Reflex ووحدات معالجة الرسوم GeForce RTX ٤٠ Series مزايا رئيسية تساهم في تجربة لعب استثنائية. تقدم هذه الباقة إمكانية تحسين تجربة الألعاب الإلكترونية بشكل كبير، مما يجعلها فرصة لا تُفوَّت للاستمتاع بألعاب Overwatch ٢ بأعلى جودة ممكنة.



