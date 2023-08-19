إصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بالوادي الجديد

أصيب ٦ أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي ، مساء اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارا من شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الواصل بين قرية الكفاح ومدينة الفرافرة على بعد ١٥ كم من المدينة، أسفر عن إصابة كل من طلعت عبد الله محمد سامي 27 عاما، و جاري تحويله من مستشفى الفرافرة الى مستشفى أسيوط الجامعي، حسين محمد ابراهيم 58 عاما، جاري تحويله من مستشفى الفرافره الى مستشفى اسيوط الجامعي، أحمد أبو السعد بركات 32 عام،ابراهيم عبد الله حنفي 20 عاما، ابراهيم عبد الله محمد 38 عاما، أحمد عبد البديع أحمد 47 عاما.

انتقلت سيارات الأسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، ورفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور آثار الحادث، لإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها.