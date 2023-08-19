فوز مدرس بكلية الفنون الجميلة بالمنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومي للمسرح

فازت الدكتورة مروة عودة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض “سيدتى أنا” بالمهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة السادسة عشر دورة الفنان عادل إمام والذى تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وقد شملت المنافسات ٣٧ عرضًا مسرحيًا.

وكانت الدكتورة مروة عودة قد حصلت على 13 جائزة من قبل وتعد الجائزة الرابعة عشر فى الترتيب للحصول على الجوائز

وقد حصلت من قبل على جائزة الدولة للإبداع من وزارة الثقافة والسفر لروما، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية.

كما سبق أن حصلت عام 2022م على جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ كما حصلت جائزة المهرجان القومي للمسرح المصري خمس مرات.

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