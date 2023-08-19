مبابي وديمبلي احتياطيان.. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تولوز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

ويحل باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره تولوز بملعب دي تولوز، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد نجم الفريق كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، بعد تهدئة الأجواء بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول مستقبله في حديقة الأمراء، حيث تعد هذه هي أول مرة يدخل مبابي قائمة سان جيرمان خلال الموسم الجاري بعد عودته لتدريبات الفريق، عقب تصالحه مع إدارة النادي في الأيام الأخيرة.

كما يجلس على دكة احتياط البي إس جي، الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، أحد أبرز صفقات فريق العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من برشلونة الإسباني.

واستهل باريس سان جيرمان، مشوار رحلة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي باعتبار بطل الموسم الماضي، بالتعثر أمام لوريان في الجولة الافتتاحية وذلك بالتعادل سلبيًا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: اشرف حكيمي – ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوجارتي – زاير إيمري - فابيان رويز

خط الهجوم: فيتينيا – جونكالو راموس – لي كانج إن.