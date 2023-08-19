أوكرانيا تعلن بدء تدريب طياريها على المقاتلات "إف-16" الأمريكية

أعلن أليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني، بدء تدريبات الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات "إف-16" الأمريكية، لافتا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا."

ولم يكشف ريزنيكوف عن المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن القوات الأوكرانية ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث هذا بالضبط.