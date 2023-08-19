تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور أمام جالطا سراي بالدوري التركي

أعلن الكرواتي نيناد بيليتشا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جالطا سراي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي 2023-2024.

يحل تريزيجيه رفقة طرابزون سبور، اليوم السبت، ضيفًا على جالطا سراي بملعب تورك تيليكوم أرينا، في المباراة التي تنطلق العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه، للمباراة الثانية على التوالي بالموسم الجديد من بطولة الدوري التركي، حيث شارك في المباراة الافتتاحية أمام أنطاليا سبور، والتي فاز بها رفاق جناح المنتخب الوطني بهدف للا شئ.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة جالطا سراي

حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: لارسين ، بينكويتش ، دينزفيل ، إلمالي

خط الوسط: باكاسيتاس ، كورابيلاس ، عبدالقادر عمر ، بردهي، محمود حسن تريزيجيه

وفي الهجوم: بوزوك.