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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسرين عصام نائبًا لمدير مستشفى المنصورة التخصصي للرقابة والمتابعة

الدكتورة نسرين عصام
الدكتورة نسرين عصام
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أصدر الدكتور جمال فودة، مدير مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة نسرين عصام الدين شفيق، نائبًا للمدير للرقابة والمتابعة . 
جاء ذلك بعد مرور لجنة من قبل الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور مينا صفوت سعد ، مساعد رئيس الأمانة . 

وأوصت اللجنة بتكليف الدكتورة نسرين شفيق، بتكليفها نائبًا للمدير نظرا لاجتهادها وتفوقها واخلاصها في عملها. 
يذكر أن الدكتورة نسرين عصام الدين شفيق تعمل رئيس استشاري ورئيس قسم طب المسنين سابقا، واستشاري التغذية العلاجية والتغذية الوريدية لمرضى العنايات ورئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى المنصورة التخصصى حاليا.

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محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة التخصصي الدكتورة نسرين عصام الدين شفيق الدكتور جمال فودة مدير مستشفى المنصورة التخصصي