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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب  منذ قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العزيمة بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة كوم حمادة، إخطارًا باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العزيمة بنطاق دائرة شرطة المركز

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمد علي شرنوبي»، 39 عاما، أحمد رشيد عاشور، 42 عاما، عبدالحميد فوزي عبداللطيف، 37 عاما، صبري أحمد فوزي، 26 عاما، السيد شحاته بسيوني، 37 عاما، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

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