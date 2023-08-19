الإثنين.. فرقة "ثنائى العود" تحيى الليلة الخامسة لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

تحيى فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، الليلة الخامسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق ٢١ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد نجاح حفلها بمهرجان جرش بدورته ال٣٧.

تقدم فرقة ثنائي العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأشهر الملحنين مثل سيد درويش والقصبجى وفريد الأطرش وغيرهم إلى جانب مقطوعات موسيقية من مؤلفات الفرقة التى تميزوا بها .

وهما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.

يأتى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء.