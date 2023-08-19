تونس: ضبط 11 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية في اتجاه أوروبا

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس تمكن دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس بإقليم الجنوب من ضبط 11 شخصا تونسيا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا من سواحل الجهة أصيلي ولاية قابس تتراوح أعمارهم من 16 إلى 35 سنة من ضمنهم فتاة ووسيط لعملية الاجتياز المذكورة.

وأضافت الإدارة بحسب بيان لها اليوم أن ذلك تم بعد وجود معلومات وإعداد كمين لضبطهم، فيما أشارت إلى أنه تم إخبار النيابة العامة بقابس، حيث أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.