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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: ضبط 11 شخصا بصدد اجتياز الحدود البحرية في اتجاه أوروبا

تونس
تونس
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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس تمكن دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقابس بإقليم الجنوب من ضبط 11 شخصا تونسيا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا من سواحل الجهة أصيلي ولاية قابس تتراوح أعمارهم من 16 إلى 35 سنة من ضمنهم فتاة ووسيط لعملية الاجتياز المذكورة.
وأضافت الإدارة بحسب بيان لها اليوم أن ذلك تم بعد وجود معلومات وإعداد كمين لضبطهم، فيما أشارت إلى أنه تم إخبار النيابة العامة بقابس، حيث أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

تونس اجتياز الحدود أوروبا