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السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

6 جوائز عمرة للفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالغربية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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 أقيم الحفل السنوي الكبير لتكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة طنطا مساء اليوم السبت وتم منح 6 جوائز عمرة  وجوائز مالية للفائزين في المسابقة .

 وأكد الحاج محمود عمار والحاج وليد عمار المشرفين على تنظيم المسابقة أنه تم اختبار المتقدمين في جميع المستويات على يد متخصصين من الأزهر الشريف والأوقاف وتم منح الفائزين عدد 6 عمرات وجوائز ماليه لنحو 60 شخصاً من أكثر من 13 قرية وذلك لحث المتقدمين علي الحفظ المستمر لكتاب الله تعالي وتدبر آياته.

 جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبدالموجود وكيل وزارة الأوقاف السابق والمشرف العام على المسجد الأحمدي بطنطا والدكتور ياسين بدراوي من علماء الأزهر الشريف والعشرات من الأهالي.

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الأزهر الشريف الأوقاف المسجد الاحمدي تكريم حفظه القرآن الكريم تكريم حفظة القران