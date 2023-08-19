هجوم برازيلي خالص.. تشكيل ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ألميريا، اليوم السبت، في إطار في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف ألميريا اللقاء على ملعب "ألعاب البحر المتوسط"، واعتمد أنشيلوتي على البرازيليين فينيسيوس جونيور في خط الهجوم رودريجو وعلى الحارس أندري لونين فيما فقد خدمات الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

يبدأ ريال مدريد المباراة أمام ألميريا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ديفيد ألابا - فيران جراسيا.

خط الوسط: تشواميني - فيدي فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا مهما في الجولة الأولى بثنائية دون رد أمام أتلتيك بلباو بتوقيع رودريجو وجود بيلينجهام.