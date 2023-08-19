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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف نيمار وبونو.. تشكيل الهلال أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
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أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) للموسم الجديد 2023-2024.

ويستضيف الهلال، نظيره الفيحاء، اليوم السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل الزعيم، تواجد البرازيلي مالكوم، روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى مشاركة سالم الدوسري أساسيًا.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، صفقة الهلال الجديدة رفقة الحارس المغربي ياسين بونو، عن مباراة الفيحاء.

كما يأتي غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، عن مباراة الهلال والفيحاء، نظرًا للإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

وانتصر الهلال في بداية مشواره بالموسم الجديد من الدوري السعودي على أبها بنتيجة 3-1، فيما فاز الفيحاء على الخليج بنفس النتيجة في الجولة الافتتاحية من دوري روشن.

الهلال الفيحاء الدوري السعودي نيمار بونو