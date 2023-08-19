مفاجأة.. أراضي بمنازل تبحث عن شباب للعمل بالوادي الجديد "فيديو"

كشف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يعمل ويعمر في المليون كيلو متر وهي إجمالي مساحة الدولة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة أخذت على عاتقها إنشاء البنية التحتية في الوادي الجديد وغيره من الأماكن التي لن يدخلها القطاع الخاص إلا بعد تجهيزها.

وأردف القط، أن هناك أراضيَ مجهزة وبها منازل تبحث عن شباب يعمل وينتج، ودراسة الجدوى جاهزة له في الوادي الجديد.

واستطرد أن طول مدة الإعداد للحوار الوطني التي استمرت عاما كاملا كان شيئا إيجابيا بعكس ما رآه الكثيرين بأن هذا أمر سلبي، مضيفا أنه في الحوار الوطني لا جدال بين المتحدثين بل كل شخص يدلي برأيه والجميع يستمع له.

