الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

أدانت الإمارات بشدة قيام متطرفين بإحراق عدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، مستنكرة أعمال العنف التي أعقبتها.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية، وبالإجراءات التي اتخذتها في تصديها لتلك الأعمال المسيئة.

وأكدت رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج العالم إلى العمل معًا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.