نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية وتدميرها تمامًا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن "هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه"، مشددا على أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف.

وقال مدفيديف - على قناته عبر "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إنه "يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية الحالية وتدميرها تماما، وحتى الرماد منها يجب ألا يبقى ".

وأكد أن هذه الحرب بأيد غريبة عاجلا أم آجلا ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة، مضيفا أن هذه الأزمة بالنسبة لنا مأساة لشعبنا وهذا صراع وجودي حرب من أجل الحفاظ على الذات إما هم أو نحن.

وأشار إلى أنه "سيمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وستتعب نخبها وتتوسل المفاوضات وتجميد النزاع، أي هجوم مضاد سوف يفشل، وسيدفنون موتاهم وسيلعقون جراحهم".

وأوضح أن الحل الوحيد هو "التخلص الكامل من الآلة السياسية للدولة المعادية وضمان ولائها المطلق في المستقبل وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سيطرة روسيا على كل ما يحدث وسيحدث في أراضي دولة"بانديرا" السابقة وسوف نحقق هذا".