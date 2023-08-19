ليفركوزن يطفئ احتفال لايبزيج بثلاثية في الدوري الألماني

فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه لايبزيج، بنتيجة 3-2، في المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب باي أرينا في إطار منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بتقدم باير ليفركوزن 2-1، حيث سجل اللاعب جيريمي فريمبونج الهدف الأول لصالح ليفركوزن في الدقيقة 24، وأضاف زميله جوناتان جلاوتاه الهدف الثاني في الدقيقة 35، وقلص اللاعب داني أولمو الفارق بتسجيله الهدف الأول لصالح فريقه لايبزيج في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب فلوريان فيرتز الهدف الثالث لصالح ليفركوزن في الدقيقة 64 وقلص لايبزيج الفارق مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني عن طريق لويس أوبيندا في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز مثير لصالح باير ليفركوزن بنتيجة 3-2.

وأفسد ليفركوزن احتفالات ضيفه لايبزيج بلقب كأس السوبر الألماني، والذي فاز به السبت الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على بايرن ميونخ (3-0).

بهذه النتيجة، حصد فريق باير ليفركوزن أول ثلاث نقاط له بجدول ترتيب الدوري الألماني فيما استمر لايبزيج بلا نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فريق شتوتجارت على ضيفه بوخوم بخماسية نظيفة وفاز فريق فولفسبورج على ضيفه هايدنهايم بثنائية نظيفة وفاز فريق فرايبورج على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف.