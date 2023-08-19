مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه، لافتا إلي أنه لا يجب أن تتوقف موسكو حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الذي وصفه بـ"الإرهابي"، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عبر حسابه على "تلجرام": "دعوا قادتهم الذين نسوا أمر مواطنيهم، يصرخون بأعلى صوتهم بأنهم سيدعمون بقايا أوكرانيا بالأسلحة والمال طوال المدة التي يتطلبها الأمر، وسيقومون بتدريب الجنود لمصنع تعبئة اللحوم في كييف، وسيقومون بإعادة أنقاض الاقتصاد المحتضر لنظام بانديرا. وسيبقون على العقوبات المجنونة ضد روسيا".

وتابع المسؤول الروسي: "هذا الأمر لن يساعد. لماذا؟ بالنسبة لهم، هذه حرب غريبة يموت فيها أناس غرباء عنهم. وعلى الرغم من أنهم لا يشعرون بالأسف تجاههم، إلا أن الغرب لن يذهب أبدا إلى أبعد من الحد الذي سيبدأ بعده في الإضرار بمصالحه. بغض النظر عن مدى ارتفاع صوته في قممه وفي الأمم المتحدة. هذه الحرب بأيد غريبة عاجلا أم آجلا ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة".