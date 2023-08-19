جامعة المنصورة تشارك بمعرض الجامعات المصرية بالأردن

يزور الدكتور احمد أنور العدل المشرف العام علي إدارة الوافدين بجامعة المنصورة الأردن لحضور معرض الجامعات المصرية و الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 16 حتى 18 أغسطس بغرض التسويق للجامعة و كلياتها وبرامجها المميزة .
جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوافدين بالجامعة علي جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك التسويق للجامعة و كلياتها المختلفة و برامجها المميزة.
فيما توافد علي الجناح الخاص بجامعة المنصورة العديد من الطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس و الليسانس )وكذلك مرحلة الدراسات العليا.
كما قام الدكتور أحمد العدل بالتعريف بالجامعة وتصنيفاتها العالمية و المحلية و كلياتها المختلفة و البرامج المميزة بكل كليه وكيفية التقدم للجامعة عن طريق منصة ادرس في مصر وكذلك الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين الدارسين بها مثل الرعاية الطبية و خدمات السكن وكذلك الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.
وأعرب العديد من الطلاب الأردنيين عن إعجابهم بجامعة المنصورة لما لها من سمعه علمية مرموقة .