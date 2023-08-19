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السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تشارك بمعرض الجامعات المصرية بالأردن

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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يزور الدكتور احمد أنور العدل المشرف العام علي إدارة الوافدين بجامعة المنصورة الأردن لحضور معرض الجامعات المصرية و الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 16 حتى 18 أغسطس بغرض التسويق للجامعة و كلياتها وبرامجها المميزة .

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوافدين بالجامعة علي جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك التسويق للجامعة و كلياتها المختلفة و برامجها المميزة.

فيما توافد علي الجناح الخاص بجامعة المنصورة العديد من الطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس و الليسانس )وكذلك مرحلة الدراسات العليا.

 كما قام الدكتور أحمد العدل بالتعريف بالجامعة وتصنيفاتها العالمية و المحلية و كلياتها المختلفة و البرامج المميزة بكل كليه وكيفية التقدم للجامعة عن طريق منصة ادرس في مصر وكذلك الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين الدارسين بها مثل الرعاية الطبية و خدمات السكن وكذلك الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وأعرب العديد من الطلاب الأردنيين عن إعجابهم بجامعة المنصورة لما لها من سمعه علمية مرموقة .

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إدارة الوافدين العاصمة الأردنية عمان المنصورة جامعة المنصورة مرحلة الدراسات العليا