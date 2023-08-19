برايتون يروض ذئاب ولفرهامبتون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون فوزا كبيرا على مضيفه ولفرهامبتون، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مولينيو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق كاورو ميتوما وأضاف زميله بيرفس إستوبينان الهدف الثاني في الدقيقة 46، وأحرز بعدها سولومون مارش ثنائية في الدقيقتين 51 و55، واكتفي ذئاب ولفرهامبتون بتسجيل هدف شرفي عن طريق هوانج تشان في الدقيقة 61.

بهذا الفوز، ارتقى برايتون مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما تذيل ولفرهامبتون جدول الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، بنفس الجولة، فاز برينتفورد على فولهام بثلاثية نظيفة، أحرزها كل من يوان ويسا في الدقيقة 44 وبريان مبيومو في الدقيقتين 66 من ركلة جزاء و90.

