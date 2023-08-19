طلاب جامعة المنوفية يشاركون في البرنامج التدريبي بمعهد إعداد القادة بحلوان

شاركت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية في انطلاق فعاليات الملتقى القمي تحت شعار "قوتنا في شبابنا " بمعهد إعداد القادة بحلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، و الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

استضاف الملتقى مجموعة من الشخصيات المعنية ومنهم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي الذي أوضح أن وزارة التضامن الإجتماعي أنشأت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك للحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى عن طريق تزويد الأفراد بالوعى والمهارات والمعرفة التى تمكنهم من مواجهة مخاطر المخدرات ومغرياتها موضحًا أن الوزارة أتاحت دعم لخدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين وذلك تحت اشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلابو طارق كمال مدير إدارة اعداد القادة .

كما ألقى الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق محاضرة عن البرامج العلاجية وكيفية مواجهة الإدمان والتعاطي، مؤكدا أن المخدرات لها تداعيات في جميع المجالات سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لذلك من الضروري تنمية الوعي بأخطار المخدرات على المجتمع ككل، وتضمنت المحاضرة مناقشة الطلاب حول تجارب أشخاص مصابين بالإدمان.

وأكد توفير الدعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، موضحا الخط الساخن للصندوق " ١٦٠٢٣" والخدمات الأساسية التي يقدمها والمتمثلة فى المشورة والعلاج والتأهيل.

وتطرق إلى عوامل خطورة الإدمان ودور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر للشخص المدمن وذلك من خلال ملاحظة التغيرات السلوكية، والمظاهر المعرفية والنفسية.

وفى سياق آخر، عُقدت محاضرة حول الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، حيث قدم اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا، شرحًا لمفهوم الدولة والأمن القومي، موضحا أن الأمن القومي المصري أهم الأولويات، حيث تسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها، ويعد التطرف من أبرز التحديات التي تهدد الأمن القومي، بجانب ذلك، تشكل المواد السامة ، والمخدرات خطرًا آخر على الأمن القومي.

وعلي هامش الملتقي مارس الطلاب العديد من الأنشطة الثقافية والرياضيه والفنية، واختتم الملتقى بتوزيع الشهادات على الطلاب وهيئة الإشراف.