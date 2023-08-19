"الباراكانوي" يشارك في بطولة العالم بألمانيا والمؤهلة لباراليمبياد باريس

تغادر القاهرة غدا الأحد بعثة منتخبنا الوطني للباراكانوي متوجهة إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة العالم للإسبرنت والباراكانوي والمؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية بباريس 2024، و من المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 اغسطس الجاري.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بثلاثة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة واحدة هم أحمد نجيب ونور رمضان وسلوى إيهاب ، ويقود المنتخب فنيا محمد جودة . ويترأس بعثة المنتخب في المانيا أحمد إسماعيل أمين صندوق الاتحاد المصري للكانوي والكياك.

و يتأهل إلى دورة الألعاب الباراليمبية أصحاب المراكز العشر الأولى من كل فئة طبية في بطولة العالم ، وتتبقى فرصة أخرى للتأهل العام القادم عبر بطولة العالم بالمجر 2024.