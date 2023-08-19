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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الباراكانوي" يشارك في بطولة العالم بألمانيا والمؤهلة لباراليمبياد باريس

منتخب مصر
منتخب مصر
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تغادر القاهرة غدا الأحد بعثة منتخبنا الوطني للباراكانوي متوجهة إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة العالم للإسبرنت والباراكانوي والمؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية بباريس 2024، و من المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 اغسطس الجاري.
ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بثلاثة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبة واحدة هم أحمد نجيب ونور رمضان وسلوى إيهاب ، ويقود المنتخب فنيا محمد جودة . ويترأس بعثة المنتخب في المانيا أحمد إسماعيل أمين صندوق الاتحاد المصري للكانوي والكياك.
و يتأهل إلى دورة الألعاب الباراليمبية أصحاب المراكز العشر الأولى من كل فئة طبية في بطولة العالم ، وتتبقى فرصة أخرى للتأهل العام القادم عبر بطولة العالم بالمجر 2024.

منتخبنا الوطني للباراكانوي ألمانيا بطولة العالم للإسبرنت والباراكانوي الألعاب الباراليمبية بباريس 2024 احمد محمدي