الدوري الإسباني.. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ألميريا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ويحل ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على ألميريا بملعب البحر الأبيض المتوسط، حيث تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتتواجد صفقة الريال الجديدة، الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا على مقاعد البدلاء، الذي تعاقد معه الملكي خلال الأيام القليلة الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي؛ لتعويض غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

كما أجرى أنشيلوتي، تغييرين في تشكيل الميرينجي عن المباراة الماضية أمام أتلتيك بلباو، حيث دفع بالثنائي أنطونيو رودريجير وتوني كروس، بدلًا من البرازيلي إيدير ميليتاو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي يجلس على دكة الاحتياط أمام ألميريا.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجير، دافيد ألابا، فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.