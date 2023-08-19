تجديد حبس المتهم بقتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري في الزيتون

جدَّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم السبت، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب بطلق نارى، وإصابة آخر بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم.

شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة جريمة قتل نكراء عندما لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري على يد صديقهما بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شابين مصابين بطلقى ناريين "بفرد روسى" توفى أحدهما قبل الوصول للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والمصاب وصديقهم المتهم بسبب خلافات نشبت بينهما. قام المتهم بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أمرت بندب الطب الشرعى لتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى، كما أمرت بالاستعلام عن المصاب وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.